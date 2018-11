Ex-verdachte viervoudige moord Enschede: ’Hele lichaam werd koud’

„Toen ik achteraf hoorde wat er gebeurd was, werd ik koud over mijn hele lichaam. Ik voelde mijn hart tekeer gaan en voelde het bonken in mijn achterhoofd. Als ik daar een paar minuten later weg was gegaan, had ik het niet kunnen navertellen”, vertelt de man, die anoniem wil blijven, tegen RTV Oost. Hij reed net op tijd weg met de auto.

„Ik weet zeker dat ze mij dan ook uit de weg hadden geruimd. In mijn ogen ging het puur om eigenaar Tuan: die andere drie hebben ze ’meegenomen’ om geen getuigen achter te laten.”

’Meerdere schutters’

Eigenlijk had hij niets gemerkt die dag. De eigenaar van de growshop was ’realaxed als altijd’ en maakte een praatje, een grapje. Vermoedelijk had hij geen idee van de dreiging. Ook de vorige eigenaar was aanwezig. Ook hij zou de dood vinden. Het derde en vierde slachtoffer, een restauranteigenaar uit Hengelo en een man uit Arnhem, werden later in een ander deel van het pand gevonden.

De Enschedeër denkt dat geen sprake is van een eenmansactie: „Dit kan nooit één persoon op zijn geweten hebben. Vooral omdat die twee in een ander deel van het pand lagen. Er moeten meerdere schutters zijn geweest.”

’Schrok me wezenloos’

De man werd zelf enkele uren na de moordpartij opgepakt. Hij was totaal overrompeld. „Meer dan 30 politieauto’s. Mijn maat en ik werden onder schot gehouden met automatische wapens. ’Ga liggen of ik schiet’, schreeuwden ze. Later besefte ik: wat was er gebeurd als ik in paniek was weggerend?”

Hij moest de nacht in de cel doorbrengen. Daarna werd hij overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. „Toen mijn advocaat vertelde waarvan ik werd verdacht, schrok ik me wezenloos. Wat als ik mijn onschuld niet kon aantonen? Dan zou ik totaal onschuldig 30 jaar achter de tralies verdwijnen.”

Hongerstaking

Uit protest ging de Enschedeër in hongerstaking, vertelt zijn advocaat. „Hij dronk alleen water. En het was zelfs een hele toer om hem zover te krijgen dat hij überhaupt wat dronk.” De Enschedeër: „En dat had ik volgehouden. Desnoods weken, dat zweer ik je.” Zijn advocaat weer: „Overigens wel complimenten voor het rechercheteam. Ze hebben in relatief korte tijd kunnen vaststellen dat mijn cliënt een sluitend alibi heeft en totaal niets met deze zaak te maken heeft.”

Inmiddels is hij vrij en zijn alle verdenkingen weg. Toch beleeft de man nog steeds een nachtmerrie, vertelt hij aan de nieuwszender. „Ik zie de buren steeds naar mij kijken. En wat als vrienden van één of meer slachtoffers mij wat willen aandoen? Weet je, ik heb de afgelopen vijf jaar nooit gehuild, maar heb vanaf de aanhouding en ook na mijn vrijlating regelmatig huilbuien. Ik ben nog lang niet weer de oude.”

Onderzoek afgerond

De politie heeft vrijdag het onderzoek in het pand in Enschede afgerond. Tachtig rechercheurs onderzoeken de schietpartij. Aandacht in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht heeft inmiddels vijftien tips opgeleverd.

De politie heeft echter nog steeds veel vragen over wat het viertal deed in het pand aan de Van Leeuwenhoekstraat en waarom ze zijn doodgeschoten. De politie vraagt getuigen die bijzonderheden hebben gezien of meer weten over de mogelijke aanleiding van dit misdrijf en die zich nog niet hebben gemeld „met klem dit wel te doen.”

Hennepteelt

Na de fatale schietpartij maakte de politie bekend dat twee van de vier dode mannen eerder waren opgepakt in een zaak rond wiethandel. In het pand waar ze werden doodgeschoten, vond de politie in juni gedroogde henneptoppen. In afwachting van hun strafzaak waren ze vrijgelaten. Maar of de wiethandel ook te maken heeft met de dodelijke schietpartij, is nog onduidelijk.

In de zaak werden, afzonderlijk van elkaar, twee mannen opgepakt maar zij werden weer vrijgelaten omdat ze niets met de zaak te maken bleken te hebben.

