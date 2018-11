Vrouw filmt la ondergoed en ziet ... vieze buurman!

Het was haar trouwe buurman die zich onopgemerkt in haar slaapkamer had verstopt, zo bleek uit de videobeelden (hieronder). Hij keek schichtig om zich heen en wandelde meteen naar de ramen, zodat hij de gordijnen kon dicht doen.

De buurman, waarmee Sharon Bulman (45) en Steve Gill (49) uit Skelton al snel bevriend waren geraakt, ging vermoedelijk talloze keren door haar ondergoedlade om te kijken welke lingerie zijn buurvrouw droeg – maar hij vergat de schuif op een kier te laten staan, waardoor Sharon besefte dat er iets mis was.

Terwijl hij rondsnuffelde merkte hij de camera niet op. Hij besefte dan ook niet dat hij gefilmd werd op het moment dat hij zich begon te masturberen in het midden van de slaapkamer van de buren, volgens Britse media ’in een kous van Sharon’.

Vies!

„Het was ongelofelijk wansmakelijk om hem op de camerabeelden te zien. Hij deed net alsof hij de rechtmatige eigenaar was van onze thuis. Het leek alsof het gewoon een dagelijkse gewoonte was. En dat vrezen wij nu ook ...”, verklaart de vrouw aan The Northern Echo.

Zij had haar buurman nietsvermoedend de sleutel van haar huis gegeven, toen hij aanbood om de huisdieren eten te geven als ze op vakantie waren naar Cyprus. „Heel veel mensen vertrouwen op hun buren voor wat hulp. Maar je verwacht nooit dat iemand zoiets afschuwelijks zou doen. Het is echt een enorme vertrouwensbreuk.”

’We hadden het moeten weten’

Achteraf gezien had Sharon het naar eigen zeggen kunnen weten. Toen hij een kopje koffie kwam drinken en zij snel loopkleren ging aantrekken, zag ze hem al eens snel van de trap komen. „Omdat hij het gereinigde tapijt eens wou bekijken”, zei hij toen. Maar haar man zag Steve eerder al eens onaangekondigd door het achterpoortje van hun tuin naar buiten komen, terwijl hij zogezegd „een deur ging herstellen” die nooit kapot was. Geregeld had ze het gevoel dat er iemand in haar huis was, wanneer ze omkeek.

De berichtjes die ze van hem kreeg, krijgen nu een heel andere connotatie. „Hey lieve Sharon, wanneer denk je thuis te zijn?” stuurde hij. Niet uit gezonde interesse, maar als stalker. Om te weten hoelang hij had om door haar spullen te rommelen en om te weten waar ze uithing.

Jaar cel en taakstraf

Maar Gill komt er niet mee weg. De bewakingsbeelden waren Sharons ultieme bewijs. De rechter van het Teesside Crown Court veroordeelde de man dan ook voor inbraak en stalking. Hij kreeg een celstraf van 12 maanden en staat vanaf nu geregistreerd als zedendelinquent. Daarnaast moet hij ook nog 150 uur taakstraf uitvoeren en ongeveer 850 euro betalen als schadevergoeding.