Erehaag voor plots overleden ambulanceheld Chris Mes (41): ’Het wordt een zware tijd’

5 angstaanjagende stappen naar vrijheid

Er is een stappenplan. Gisteren was er nog niets aan de hand, vandaag is het hyperventileren geblazen. Want er is een stappenplan. Ruim een jaar lang ging de deur ’s middags al op het nachtslot; straks moeten we weer de wijde wereld in. En ik vraag u: hoe? Hoe dan?