’Dood Nederlander verhuld door Whatsappende Braziliaanse vriendin’

Volgens de nieuwssite werd het lichaam van Van Denderen op 21 oktober door voorbijgangers aangetroffen langs de kant van de weg in een buurt van Sorocaba. Het slachtoffer had, zo schrijft Globo.com, steekwonden in de borst en een diepe snee in de hals.

De man, die al 20 jaar in Brazilië woonde, was gepensioneerd maar was les gaan geven in het Zuid-Amerikaanse land. Ook verdiende de man wat bij als ICT’er.

Globo.com mocht meerdere Whatsapp-gesprekken inzien. In één van de gesprekken vraagt een leerling van Van Denderen naar zijn afwezigheid. Hans zou geantwoord hebben dat hij in Nederland is om zijn ’zieke zus’ te bezoeken.

Zeer gebrekkig Engels

Als in een ander gesprek berichten in zeer gebrekkig Engels worden gestuurd uit Hans’ naam, gaan de alarmbellen rinkelen. De ontvanger, een klant van Hans’ ICT-werkzaamheden, neemt contact op met de politie.

7 november is Simone de A. gearresteerd. Zij had op dat moment de mobiele telefoon van Van Denderen bij zich. Ook zijn papieren van de inschrijving in het Nationaal Register van Buitenlanders in Brazilië waren in haar bezit.

Anoniem graf

Over een mogelijk motief voor de moord is nog niets bekend, verder onderzoek moet daar meer duidelijkheid in verschaffen. Hans van Denderen werd volgens Globo.com na de vondst begraven in een anoniem graf, omdat er niets gevonden werd dat zijn identiteit kon onthullen.