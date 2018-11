Leider Pakistaans protest tegen Wilders vast

Rizvi is leider van de radicaalislamitische partij Tehreek-e-Labbaik (TLP). Die partij ging ook de straat op nadat de christelijke Asia Bibi eind oktober was vrijgesproken van godslastering. Na de aanhouding van Rizvi raakte de politie in Lahore slaags met aanhangers van de geestelijk leider. Volgens de politie vielen bij de confrontatie zeker vijf gewonden.

De Pakistaanse krant Dawn meldde dat in de hoofdstad Islamabad ongeveer dertig leden van de TLP zijn aangehouden. Volgens politiebronnen zijn er ook acties tegen TLP-leden bezig in andere Pakistaanse steden.

Het is niet bekend waarom de autoriteiten in actie zijn gekomen tegen de radicale moslimpartij. Pakistaanse media wezen erop dat de operatie mogelijk verband houdt met een bijeenkomst waartoe Rizvi heeft opgeroepen. Die TLP-manifestatie is voor zondag gepland in de hoofdstad Islamabad om eer te bewijzen aan een aantal martelaren.