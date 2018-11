Nieuwe afbeelding van Jezus duikt op

In de ruïnes van Shivta in de Negev-woestij werd dit beeld (ingetekend) van Jesus ontdekt, met kort krullend haar. Ⓒ foto Dror Mayaan

TEL AVIV - Hoe zag Jezus Christus eruit? Die eeuwenoude discussie is nieuw leven ingeblazen door een zeldzame vondst in het hart van de Negev. Een team van Israëlische wetenschappers ontdekte daar onlangs een muurschildering van de christelijke messias. Niet met lang golvend haar, zoals we hem nu vooral kennen, maar met korte krullen.