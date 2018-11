Klaas vaak de mist in

Bier, bitterballen en leuke mensen. Met deze lokroep probeert de VVD vandaag mensen naar haar partijcongres – pardon – festival te krijgen in de Brabanthallen in Den Bosch. In de uitnodiging pronkt een circustent en de zaal zal uitgerust zijn met een ’loungeruimte’ en een ’bruin café’. Het moet symbool staan voor een nieuw geluid dat de VVD wil laten horen. Een komisch stand-up optreden wordt verzorgd door fractieleider Klaas Dijkhoff, die inmiddels een jaar op de troon zit. Maar hoe succesvol is de aanpak van de liberale kroonprins?