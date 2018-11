Hongerige otter duikt op in beroemde tuin Canada: al 7 koikarpers dood

Niet de otter uit het verhaal. Ⓒ DE TELEGRAAF

Vancouver - Een hongerige otter is sinds afgelopen weekend druk bezig in een beroemde tuin in het Canadese Vancouver: het dier heeft al zeven van de veertien koikarpers verorberd. Hoe de otter in de tuin terecht is gekomen is nog niet bekend. Het dier is tot nu toe nog niet gevangen.