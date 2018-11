’IJmuiden grijpt naast milieuvriendelijke staalfabriek’

IJmuiden dacht juist een grote kans te maken op de vernieuwende ijzerfabriek, omdat een kleinere versie ervan al in IJmuiden staat. Die zogenoemde Hisarna-fabriek maakt 40 duizend ton vloeibaar ijzer per jaar. De fabriek in India krijgt een veel grotere capaciteit: 500 duizend ton.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik