Halsema: 'boerkaverbod' niet in Amsterdam

„Laat ik één ding zeggen: de overheid is aan het praten over een boerkaverbod”, citeert AT5 haar. „Amsterdam gaat daar geen gevolg aan geven.” Ze zegt niet te willen dat vrouwen uit de tram worden gehaald omdat ze een nikab dragen.

De burgemeester legt haar woorden bij monde van haar woordvoerder uit: „De wet moet je natuurlijk volgen, die geldt voor iedereen. Maar ik zal geen prioriteit geven aan de handhaving ervan. Er is schaarste op het vlak van handhaving en daardoor moet ik kiezen waar je prioriteit aan geeft en dan komt dit wat mij betreft helemaal onderaan.” Een meerderheid van de Amsterdamse raad heeft dit standpunt ook al eens eerder ingenomen.

Eerder soortgelijke bewoordingen in Rotterdam

Volgens Halsema volgt zij hiermee ook het standpunt van Rotterdam. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft zich in het verleden in soortgelijke bewoordingen uitgelaten, stelt Halsema.

De fractievoorzitter van Forum voor Democratie Amsterdam, Annabel Nanninga, liet zich op Twitter kritisch uit over de woorden van Halsema. „Zo zo. WEER denkt men in Amsterdam wetten die voor iedereen in Nederland gelden, openlijk te moeten negeren.”

Akkoord met beperkt verbod

De Eerste Kamer ging in juni akkoord met een beperkt verbod op gezichtsbedekkendekleding. Daarmee wordt het verboden om gezichtsbedekkende kleding - zoals bivakmutsen, nikaabs of integraalhelmen - te dragen in het onderwijs, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen.