Fluitend op zoek naar ’dwaalgasten’

Naast zijn werk bij Sovon Vogelonderzoek Nederland en een gasthoogleraarschap biologie aan de Radboud Universiteit is hij één van de 2100 vogelaars die de afgelopen drie jaar vrijwillig op pad gingen om alle vogels in Nederland in kaart te brengen. Bijna elk weekeinde is hij in de natuur te vinden; voordat de zon opkomt, staat de professor al met de oren gespitst. „Want dan beginnen de vogels met zingen. Dat kan ik een hele dag volhouden, tot het weer donker wordt.”

Bijeneter

"’Er zijn minder soorten dan veertig jaar geleden’"

Toen Ruud jonger was, zag hij foto’s van slechtvalken op wolkenkrabbers in New York. „Prachtig vond ik dat. Jaren later werd opeens een slechtvalk gesignaleerd op de Dom in Keulen. Tegenwoordig hebben we er in Nederland tussen de vijfhonderd en achthonderd in de winter. Dat komt door betere bescherming in Europa: er mag niet meer op gejaagd worden en schadelijke bestrijdingsmiddelen zijn verboden. Natuurbescherming helpt dus.”

Maar de nieuwe Vogelatlas van Sovon brengt ook minder positief nieuws. „Als onderzoeker spreek ik van een verarming: er zijn minder verschillende soorten dan veertig jaar terug. Kwetsbare vogels zijn verdwenen. Denk aan de klapekster, de duinpieper en de ortolaan. Vogels zijn een afspiegeling van ons leefmilieu. Deze drie soorten, levend op heide en stuifzand of op het boerenland, hebben te lijden gehad van de toename van stikstof afkomstig van uitlaatgassen en intensieve veehouderij en een sterk veranderd landgebruik”, legt de hoogleraar uit.

Toch zijn er ook ’spectaculaire’ nieuwkomers, vertelt de enthousiaste vogelspotter. „Denk aan de zeearend, de wilde zwaan en de kraanvogel. De verschillen met veertig jaar terug komen niet alleen door de veranderingen in ons landschap, maar ook doordat vogels zich moeten aanpassen aan klimaatverandering.”

Zilverreiger Ⓒ Hollandse Hoogte / Nature in Stock

Overwinteren

Hij vervolgt: „Een goed voorbeeld daarvan is de aanwezigheid van de grote zilverreiger in ons land. Dat was ooit een zeldzame moerasvogel, die we een ’dwaalgast’ noemden als hij gezien werd. Maar opeens telden we er meer dan tienduizend in de wintermaanden. Onderzoek wijst uit dat ze uit Polen en Wit-Rusland komen. Daar zijn de winters te streng voor ze en onze winters worden steeds milder. Datzelfde geldt voor de tjiftjaf en de roodborsttapuit; die blijven steeds vaker overwinteren.”

’Afzwaaiers’, vogels die per ongeluk in ons land terechtkomen op hun trekroute richting overwintering, staan niet in de Nederlandse Vogelatlas. „We omschrijven alleen de soorten broed- en wintervogels in ons land; dat zijn er 369. Heel soms blijft een bijzondere ’afzwaaier’ langer dan verwacht. Zo zal ik nooit vergeten dat in Hoogwoud een roodkeelnachtegaal uit Oost-Siberië neerstreek. Hij werd gespot op 15 januari 2016 en overwinterde er tot 12 april. Prachtig.”