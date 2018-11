’Griepprik ook tijdens chemo’

Dat stelt Wumkes na onderzoek bij tientallen patiënten met borstkanker en darmkanker uit de Tergooi Ziekenhuizen, het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en haar ’eigen’ ziekenhuis. Ze betrok ook 117 huisartsen in haar studie, waarop ze afgelopen week promoveerde.

Veel mensen met kanker vragen zich af of het zinvol is of juist schadelijk om een griepprik te krijgen. Het is, bevestigt Wumkes, de jaarlijks terugkerende vraag in de spreekkamer van de huisarts of de kankerspecialist. Ze zocht een antwoord en concludeert dat patiënten met borst- en darmkanker die een chemobehandeling ondergaan in het algemeen een goede afweerreactie hebben op de griepprik. „Waarbij ik aanteken dat het verstandig is om borstkankerpatiënten pas enkele dagen na de chemokuur te vaccineren tegen influenza.”

Aantal doden stijgt in winterperiode

Elk jaar krijgen ruim 17.000 vrouwen (en ook mannen) de diagnose borstkanker; 8500 mannen en 6700 vrouwen per jaar horen dat bij hen een vorm van darmkanker is ontstaan. Volgens de onderzoekster tonen statistieken gedurende de winterperiode – en zeker ten tijde van griepuitbraken – meer sterfte onder patiënten met vormen van kanker. Haar studie richtte zich niet op vormen van bloedkanker of lymfeklierkanker.

Miriam Wumkes ontdekte dat huisartsen vaak niet weten of hun patiënt een chemokuur ondergaat op het moment van griepvaccinatie. Daarom pleit zij ervoor dat de behandelend oncoloog de patiënt adviseert over de griepprik.