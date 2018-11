ProRail gaat met ’horrorfilmpjes’ publiek waarschuwen

Die zijn door treinmachinisten aangegeven en meestal ook op bewakingscamera’s vastgelegd. Dat blijkt uit nog niet eerder gepubliceerde cijfers van ProRail. Vandaag lanceert de spoorbeheerder tot de kerst in samenwerking met vervoerders en vakbonden een voorlichtingscampagne op sociale media en scholen om weggebruikers met ’horrorfilmpjes’ te waarschuwen voor de toenemende risico’s.

„Op die beelden zie je huiveringwekkende voorbeelden van hoe het op een haar na gruwelijk mis gaat bij het oversteken van het spoor. Niet alleen door roekeloos gedrag, maar ook vaak door onoplettendheid. Mensen denken dat het wel losloopt met het gevaar, maar in werkelijkheid wordt de kans op botsingen met langsrazende treinen steeds groter”, zegt een ProRail-woordvoerder.

Doden

Spoorlopers en suïcides zijn volgens hem in deze schokkende cijfers nog niet eens meegenomen. „Het is in 2018 al 32 keer echt fout afgelopen met dertien doden, zowel op onbewaakte als beveiligde overwegen. Ook dat is een flinke stijging.”

Op één van de video’s is een jonge knul op een fiets te zien, die op een overweg in Geleen zonder bomen netjes wacht tot een goederentrein voorbij is. Hij steekt dan nietsvermoedend over, maar ziet en hoort een sneltrein van de andere kant niet aankomen.

"’Het gevaar wordt enorm onderschat’"

De jongen fietst rustig door en op het moment dat je als kijker denkt, dit gaat hij niet redden, is hij van het spoor af. De trein heeft hem nét niet geraakt. „Hij is wel zijn achterlicht kwijt. De machinist is zich rot geschrokken. We proberen met deze fietser in contact te komen of hij beseft dat hij nipt aan de dood is ontsnapt. Hij moet een beschermengeltje op zijn schouder hebben gehad”, aldus de zegsman.

Recent ongeluk in Santpoort

Vorig weekend verloor een 47-jarige man in Santpoort nog het leven op een onbewaakte overweg. „We horen zo vaak van bewoners en gemeenten dat daar nooit wat gebeurt. Maar de bijna-ongelukken tellen ze niet mee of ze weten er niks van. Wij wel. Het gevaar wordt enorm onderschat.”

Je moet zelf maar goed uitkijken, is volgens ProRail een dooddoener. „Soms zien mensen de trein ook dan niet aankomen. Of te laat. Die rijdt veel harder en stiller dan vroeger en vaker achter elkaar. De afstanden worden ook verkeerd ingeschat. Die 3.600 voorvallen kun je geen incidenten meer noemen. Dagelijks zijn er zeer ernstige bij. Daarom zijn we opnieuw met ministerie en lokale overheden in gesprek om de veiligheid op en rond het spoor te verbeteren.”

Impact

Ieder (bijna)ongeluk heeft volgens ProRail-expert Geert Vlogman een grote impact op machinisten, conducteurs, incidentbestrijders en treindienstleiders. „Soms stopt een machinist vanwege deze constante stress zelfs met zijn werk. Iemand doodrijden zonder dat je er iets aan kunt doen, geeft een gevoel van onmacht. Daarnaast zijn er lange vertragingen.”