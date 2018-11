Waarom worden we zo recalcitrant van het preventieakkoord?

Van strenge regels worden mensen recalcitrant, zeggen deskundigen. Ⓒ Dijkstra bv

Amsterdam - Het preventieakkoord kan rekenen op harde kritiek uit de maatschappij, en volgens sociaal psycholoog Liza Luesink was dat te verwachten. „De reactie die je nu ziet, heet ’reactance’ in de psychologie. Dat is de weerstand die we krijgen als we het gevoel hebben dat anderen iets voor ons bepalen.”