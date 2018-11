Alarm over elektrisch speelgoed op openbare weg

„Populaire speeltjes als elektrische steps, skate- en hoverboards, spacescooters en heelys worden weer massaal aangeschaft in deze cadeaumaanden waarin Sinterklaas en Kerstmis gevierd worden. Maar ouders zijn zich er niet van bewust dat veel van deze vervoermiddelen verboden zijn op de rijbaan, voet- en fietspad”, waarschuwt VVN-directeur Alphons Knuppel.

De verkeersveiligheidsclub is geschokt dat vaders en moeders lukraak spullen kopen en geen idee hebben of het op de openbare weg gebruikt mag worden door hun kroost.

„Wij hebben onderzoek gedaan en de resultaten zijn onthutsend”, stelt Knuppel. „De regels zijn ook bij volwassenen volslagen onbekend, bleek toen wij ouders van kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud vroegen wat ze weten over deze bijzondere ’voertuigen’.”

Met niet elektrisch speelgoed als skates, wave- en skateboards, spacescooters en heelys ben je voor de wet een voetganger. „Je mag er dus ook mee op het fietspad, als een voetpad ontbreekt. De meeste ouders weten dit niet. Bijna zes op de tien heeft er geen benul van dat hun kind op skates dan gewoon tussen de brommers en (elektrische) fietsers moet rijden. Echt levensgevaarlijk”, aldus de VVN-baas.

Met elektrische voertuigen zijn de regels anders. Deze moeten worden gekeurd door de RDW om toestemming voor de openbare weg te krijgen en mogen zeker niet door kinderen worden bestuurd. Knuppel: „Elektrische ’vervoermiddelen’ die als speelgoed worden gebruikt zoals steps, skateboards, mini-bikes, monowheels en hoverboards hebben geen goedkeuring en mogen niet op de openbare weg. Daarmee mag alleen worden gespeeld op eigen terrein, maar het merendeel van de ouders (54%) heeft daar geen benul van.”

Het Openbaar Ministerie zegt dat oneigenlijk gebruik van elektrische voertuigen je een boete van €380 kan opleveren. „Bovendien loop je de kans dat het voertuig in beslag genomen wordt. De officier van justitie bepaalt dan wat ermee gebeurt. Wel kan je er op straat afstand van doen, waarmee je er ook letterlijk en figuurlijk vanaf bent”, zegt Ernst Koelman.

„Maar het is voor kinderen natuurlijk wrang als hun cadeautje afgenomen wordt omdat hun ouders de regels niet kennen en hen de straat opsturen met dit elektrische speelgoed. Overigens wordt de boete gehalveerd als de ’bestuurder’ jonger dan zestien jaar oud is”, aldus de zegsman die stelt dat niet geregistreerd is hoe vaak er al bestraffend is opgetreden.