Nieuw beleid: Londense politie ramt criminelen gewoon van scooter

De Londense politie gaf vrijdag beelden vrij van zo’n aanrijding. Deze acties worden uitgevoerd door speciaal getrainde agenten. Zo meldt RTL Nieuws.

Scooterbendes zijn in Engeland een groot probleem. De criminelen stelen de voertuigen om vervolgens anderen van hun telefoon of waardevolle spullen te beroven. Dit kan wel oplopen tot 30 telefoons in een uur.

De boodschap van de Londense politie is duidelijk: scooterbendes zijn niet meer veilig in het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe zijn er al 2000 criminelen van hun scooter gereden. Wat tot 736 arrestaties leidde.