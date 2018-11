Vuurwerkbranche wil overleg over standaard

Voorzitter Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland heeft de staatssecretaris per brief gevraagd om overleg over een oplossing. Hij is ,,van harte welkom'', laat Van Veldhovens ministerie weten. Het departement laat ondertussen in ieder geval in kaart brengen wat er aan andere standaarden te koop is.

Volgens Groeneveld zijn de lanceerstandaarden veilig: „Ze functioneren al tientallen jaren en zijn niet omgevallen.” Wel geeft hij toe dat ze „niet al te degelijk zijn” omdat ze van vrij licht materiaal zijn gemaakt. Hij hoopt dat de standaarden met wellicht een kleine aanpassing toch worden goedgekeurd.

Zijn club heeft in China 250.000 lanceerstandaarden besteld, die voor de kostprijs (1,99 euro per stuk) aan klanten zouden worden meeverkocht bij hun vuurwerk.