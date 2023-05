Deel snelweg A15 dicht voor reconstructie dodelijk ongeluk kerst

Het doorgaande verkeer heeft naar verwachting weinig last van de reconstructie. Automobilisten kunnen via de hoofdbaan rijden, de omleiding gaat via afrit 17 Hoogvliet en staat met borden aangegeven. Rijkswaterstaat verwacht dat de extra rijtijd maximaal 10 minuten bedraagt.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 29-jarige verdachte Suraj A. uit Den Haag van drievoudige doodslag. Hij zou driemaal de toegestane hoeveelheid alcohol hebben gedronken en in de vroege ochtend met hoge snelheid door rood licht zijn gereden op de Groene Kruisweg, waar een afrit van de A15 op uitkomt.

Kansloos

Bij het ongeluk kwamen drie mensen om het leven; een 35-jarige vrouw uit Spijkenisse, een 36-jarige man uit Helmond en een 7-jarig meisje uit Spijkenisse. „Het jonge gezin had geen schijn van kans. Het eerste onderzoek heeft uitgewezen dat de verdachte minimaal 133 km per uur moet hebben gereden ten tijde van de botsing”, aldus de officier van Justitie.

Hoe snel de verdachte daadwerkelijk heeft gereden moet dit onderzoek uitwijzen. Mogelijk heeft de verdachte 600 meter voor het ongeval 176 kilometer per uur gereden, vermoedt het OM.

Geen herinnering

Suraj A. raakte zwaargewond, hij kan zich naar eigen zeggen niets herinneren van het ongeluk. Hij zal niet aanwezig zijn bij het nachtelijk onderzoek. Bij de reconstructie worden zoveel mogelijk de omstandigheden ten tijde van het ongeluk nagebootst. Voor het rijden met hoge snelheden wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerd politiepersoneel.