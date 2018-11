’Meisjes stonden doodsangsten uit door bijlenbende Lent’

Rond 6.00 uur werd de winkel overvallen. Vier daders stormden met messen en bijlen de winkel binnen en sloten de aanwezige personeelsleden op in een koelcel. Waarschijnlijk zijn ze er vandoor gegaan met de inhoud van de geldkluis.

De politie is een onderzoek gestart en de supermarkt blijft voorlopig gesloten. Niemand mag de winkel in. Nietsvermoedende klanten die vanochtend toch hun boodschappen komen doen, worden doorverwezen naar andere winkels.

Luide knal

Lent, een dorpje op de rivierbedding van de Waal en onder de rook van Nijmegen, is volgens een buurtbewoner sterk afhankelijk van de overvallen super. „Het is de enige supermarkt hier. Als je het er niet mee eens bent, moet je helemaal naar Bemmel of Oosterhout.”

De winkel, omgeven door nieuwe woningen, is op de begane grond van een vier verdiepingen hoog gebouw gevestigd. Sommige bewoners geven wel aan vanochtend vroeg iets te hebben gehoord, maar geen ooggetuige te zijn geweest.

Ⓒ De Telegraaf

Een bovenbuurman, die de voordeur opendoet in z’n pyjama, werd wakker van een luide knal en pratende groepjes. Hij wist op dat moment niet wat er aan de hand was. „Geen idee hoe laat dat was. Ik heb niet op de klok gekeken”, vertelt hij vriendelijk. „Mijn slaapkamerraam stond open, dus dan hoor je dat snel. Maar ik ben er niet uit geweest om te kijken. Ik dacht dat het om de bevoorrading ging. Die maken wel vaker lawaai.”

’Vreselijk voor die meiskes’

Een andere bovenbuur spreekt van een verschrikkelijke gebeurtenis. „Vooral voor die meiskes, de weekendhulpen. Die moeten in doodsangst hebben gezeten. Afschuwelijk is dat.” Zelf heeft ze in het verre verleden een woninginbraak meegemaakt en slaapt daardoor nog altijd slecht.

„Ik heb nog altijd een schemerlamp aan, in m’n slaapkamer. Ik heb het zonder geprobeerd, maar op een of andere manier kan ik dat niet meer. Altijd de angst dat er tóch iets gebeurt.” De vrouw geeft aan buikpijn te hebben sinds ze hoorde wat er vanmorgen in de super heeft plaatsgevonden.

Geldroof

De overvallers gingen er vermoedelijk vandoor met al het geld dat aanwezig was, zo laat een winkelmanager doorschemeren. „Als je een bijl aan je keel krijgt, geef je wel geld mee. Dan help je ’m zelfs”, beschrijft hij tegen een vrachtwagenchauffeur die de winkel bevoorraad. Cynisch: „Zulke overvallers komen meestal geen ontbijtje halen.”

De daders droegen maskers en wachtten het personeel op bij het openen van de winkel aan de Frankrijkstraat.

Signalement

De politie heeft een signalement verspreid van de daders. Het gaat om een blanke en drie getinte mannen met witte maskers.

Het sporenonderzoek is in volle gang, laat een politiewoordvoerder weten. Volgens haar zijn er mogelijk camerabeelden van de daders, die nog op de vlucht zijn.