Waterkanonnen en traangas bij mega-protest Parijs

De ongeregeldheden braken uit bij een versperring van de politie op de Champs-Elysées. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, zijn ze uitgelokt „door extreemrechtse ophitsers die naar de oproep van Marine Le Pen hebben geluisterd.” Le Pen had om een betoging op de Champs-Elysées aangedrongen. Ze leidt het populistische Rassemblement National (Nationaal Samenwerkingsverbond) dat zich ook keert tegen verhoging van heffingen, accijnzen en belastingen die de regering rechtvaardigt met het klimaat en het milieu.

Ⓒ Hollandse Hoogte

Zaterdag betogen tienduizenden ’gilets jaunes’ tegen de hogere accijnzen op benzine en diesel die de Franse regering van president Macron doorvoert, naar eigen zeggen om het autogebruik terug te dringen. Volgens ’de gele hesjes’ is het wéér een extra belasting die vooral mensen met lage inkomens treft.

Ⓒ AFP

De protestbeweging ’gilets jaunes’ is vrijwel ongeorganiseerd en op sociale media ontstaan. Het is niet zeker dat de betogers zich zaterdag bijvoorbeeld op het Champ de Mars verzamelen, zoals de gemeente heeft aanbevolen. De Parijse politie heeft afzettingen geplaatst in delen van het stadscentrum waar de gele hesjes in ieder geval niet mogen demonstreren. Castaner zei rond het middaguur dat er rond 11.00 uur in Parijs 8000 betogers op de been waren en in de rest van het land 23.000.