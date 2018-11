’De polder staat op het spel’

„Wat op het spel staat, is de polder zelf. Mannen en vrouwen die de moed hebben, het lef hebben, om het hoogst haalbare wel te bereiken in plaats van nee te zeggen en weg te lopen”, zei de partijleider tijdens zijn toespraak op het ChristenUnie-congres in Zwolle.

„Ik weet niet precies wat er in de CAO voor vakbondsleiders en werkgevers staat, maar één ding weet ik zeker daar staat niet dat ze recht hebben op een verantwoordelijkheidsvakantie. Ga aan de slag voor onze jongeren en ouderen.”

Daarmee sneert wijst de voorman vooral naar de deelnemers uit de polder. Volgens hem lag er een goed bod van het kabinet. „Ze waren er eigenlijk uit. Het kabinet was bereid om zeven miljard uit te trekken om dat mogelijk te maken. En toch is deze week is het Polderoverleg mislukt.”

Jongeren

De ChristenUnie-leider maakte verder een groot punt van de positie van jongeren. „Het is een soms overbelaste generatie”, aldus Segers. „De jongeren van nu zijn de eerste generatie jongeren sinds de Tweede Wereldoorlog die het minder hebben dan hun ouders. Minder kans heeft op een betaalbaar huis of een vaste baan.”

Segers noemt het afschaffen van het leenstelsel voor studenten als concrete maatregel: „Mijn inzet is dat het leenstelsel zijn langste tijd gehad. We gaan verder praten met jongeren en een manifest schrijven.” De achterban van het CDA stemde onlangs -tegen de wens van de partijtop- ook al in met een voorstel om het leenstelsel te schrappen.