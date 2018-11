Edit-oorlog om penisfoto Trump

Normaal gesproken staat een officieel Witte Huis-portret bij de Wikipedia, waarbij Trump poseert voor een Amerikaanse vlag. Dat was donderdag anders, zo merkten mensen die Apple-assistent Siri gebruikten.

Toen werd een penisfoto getoond aan gebruikers die informatie over Donald Trump opvroegen. Dat gaat via Wikipedia. De foto verdween, keerde terug en verdween opnieuw. Achter de schermen was namelijk een ’edit-oorlog’ aan de gang tussen meerdere internetfraudeurs en bonafide editers van Wikipedia.

„Drie mannen mengden zich in de edit-oorlog terwijl anderen het steeds terugdraaiden naar de originele foto”, vertelt een Wiki-editor tegen Newsweek. Het account is tijdelijk afgeschermd, maar is inmiddels weer open.

„Als het online vandalisme opnieuw start, zullen we de pagina voor een langere tijd moeten beschermen.”