’Bijlenbende’ mogelijk vaker op strooptocht in regio Nijmegen

De overval op een Jumbo-supermarkt in Groesbeek gebeurde op 9 november jongstleden door vier jongens. Een man die uit dat dorp afkomstig is, daar nog steeds werkt en zaterdagmorgen in de rij wacht totdat de Jan Linders-supermarkt opent, vermoedt dat het om precies dezelfde dadergroep gaat.

„Daar droegen ze ook witte maskers en hadden ze net zulke wapens bij zich”, weet hij. „Eén plus één is meestal twee. Het kan natuurlijk om anderen gaan, maar dat lijkt me niet erg aannemelijk. De werkwijze lijkt precies hetzelfde, dus dat is in elk geval heel opvallend.”

Witte voetbalsokken

De politie meldt dat het bij de overvallers in Lent ook om vier personen gaat en eveneens jonge mannen. „Het verband tussen de verschillende overvallen wordt onderzocht”, aldus spreekvrouw Gerdine van Reen.

„Er is een groot onderzoek gestart. Vanmorgen is ook een speurhond ingezet, er is uitgebreid naar sporen gezocht en vandaag vindt er ook nog een buurtonderzoek plaats. Op allerlei manieren probeert de politie informatie te achterhalen om de daders te pakken. En uiteraard kunnen we daarbij de hulp van de samenleving goed gebruiken. Dus als er burgers zijn die de afgelopen tijd iets opvallends hebben gezien, de afgelopen dagen rond die supermarkt, dan willen we dat heel graag weten.”

Opmerkelijk genoeg droeg één van de overvalverdachten ditmaal spierwitte sokken van DVOL (Door Vrienden Opgericht Lent). Dat is de enige voetbalclub die het Waaldorp telt.

Prioriteit

Een woordvoerder van de Jan Linders supermarkten vertelt dat de zeven medewerkers van de winkel in Lent, die vanmorgen in alle vroegte overvallen werd, hierbij de schrik van hun leven kregen. „Lichamelijk zijn er goed aan toe, maar psychisch doet het natuurlijk wel iets met mensen”, vertelt Gineke Wilms. „Sommige van hen zijn nog met de politie in gesprek. Alle aandacht gaat nu uit naar het geven van een zo goed mogelijke opvang.”

Wat haar betreft is het nu aan de politie om een eventueel verband tussen de twee winkelovervallen, die kort na elkaar plaatsvonden in dorpen die op een kwartiertje autorijden afstand liggen, aan te tonen. „Dat was niet in een Jan Linders”, benadrukt woordvoerster Wilms. „Het is me nogal wat.”

Steun

De politie is aan het begin van de middag vertrokken en klanten zijn inmiddels weer welkom om hun weekendboodschappen te doen. De winkeldirecteur sprak de hoop uit dat iedere bezoeker zijn medewerkers een hart onder de riem wil steken. „Juist vandaag, want dat hebben ze wel verdiend.”