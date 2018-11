Rutte wil geen gekozen burgemeester

Deze week gaf het parlement groen licht voor het uit de grondwet halen van de benoeming door de Kroon van de burgemeester. Dit kan de eerste stap zijn op weg naar een direct gekozen burgemeester, waar regeringspartij D66 al lang voor pleit. In de coalitie is evenwel niet afgesproken of de direct gekozen burgemeester wordt ingevoerd. Regeringspartij CDA zit er bijvoorbeeld niet op te wachten.

„De VVD heeft er al jarenlang een discussie over”, zegt Rutte. Hij sluit niet uit dat zijn partij op een zeker moment een nieuw standpunt inneemt, maar voorlopig is dat niet het geval. Wat hem betreft, verandert er verder niks aan de huidige praktijk, waarin de gemeenteraad een voordracht doet aan het kabinet over wie burgemeester moet worden. „Dit is niet stuk, dit hoeft niet gerepareerd te worden”, zei Rutte over het huidige systeem.

Burka-verbod

Over de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wilde Rutte zich niet uitlaten. De GroenLinks-politica baarde gisteravond opzien door te roepen dat de hoofdstad het door het parlement aanvaarde Burka-verbod niet gaat handhaven. „Ik vind daar van alles van, maar ik ga er niet op reageren”, zei de premier.

Rutte gaf aan dat hij liever wil dat er over zijn congres bericht wordt in plaats van over burgemeester Halsema, die hij in augustus nog op het schild hees. „Ik heb er veel vertrouwen in dat onze hoofdstad de komende jaren in goede handen is”, meldde hij na een ’hernieuwde kennismaking’ met haar op het Torentje.