Achterban ChristenUnie wil uitzetstop kinderen

Op het partijcongres in Zwolle werd een voorstel bijna unaniem gesteund. De leden willen liever een uitbreiding van het kinderpardon, maar zien in dat voor deze stap op dit moment geen meerderheid is in de Tweede Kamer. Daarom willen ze tijd kopen door middel van een uitzetstop voor zo’n 400 kinderen.

Het partijbestuur sprak vanwege de enorme steun bij de achterban van een „historische motie.” Partijvoorzitter Piet Adema liet het oordeel aan het congres over: „We willen ook geen valse hoop bieden. Als het uitstel wordt, dan is het nog geen afstel. Dat is voor ons het dillema.”

De partijvoorzitter riep de achterban op om geduld te hebben en de fractie in de Tweede Kamer ruimte te geven om aan de slag te gaan.