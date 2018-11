Protest studenten vooral feestje van diehards

Hoewel het leenstelsel waartegen werd gedemonstreerd minstens zulke verstrekkende gevolgen heeft als de aanleidingen voor grote studentendemonstraties uit het verleden, kwamen maar zo’n 150 deelnemers opdagen. Ze vallen weg in het hoekje van het Lange Voorhout vlak voor het statige hotel Des Indes.

Op het podium houden de sprekers er desondanks de moed in. Onder hen is Lisa de Leeuw, voorzitter van Rood. De jongerenafdeling van de SP. ,,Het onderwijs is verworden tot een middel om de ongelijkheid te handhaven”, stelt ze in haar speech vast. Om in één moeite door te pakken met een klacht over schandalige huisjesmelkers die studenten kunnen uitpersen omdat de overheid maar geen werk maakt van sociale woningbouw.

Een lauw applausje in de herfstige novemberkou is De Leeuw haar deel. Ze voegt er trouw aan de rode traditie aan toe dat het een strijd is om al dit onrecht aan te pakken. Maar de jonge socialist weet zeker dat het een gevecht is wat de studenten uiteindelijk gaan winnen.

Van Rutte tot Klaver

De aanzet tot studentenrevolutie heeft een zeer vriendelijk gezicht. Deelnemers joelen leuzen tegen zo’n beetje elke politieke leider van Rutte tot Klaver. Het was immers een ruime meerderheid van links tot rechts die een streep zette door de basisbeurs. En die die deelnemers aan de demonstratie opzadelde met schulden van 24.000 tot 38.000 euro aan toe. Zo staat op borden die ze meedragen.

Alleen de SP heeft volgens de demonstranten schone handen. Een enkeling wappert met de vlag van de Nieuwe Communistische Partij. Die heeft nooit in de Tweede Kamer gezeten en is dus ook van onverdachte huize. Venijnig worden de actievoerders op geen moment. Gewelddadig al helemaal niet. Alleen wanneer ze een restaurant passeren waar strak in het pak gestoken dispuutleden proosten met champagne wordt wat boe geroepen. ,,We voelen met jullie mee”, klinkt het met geaffecteerde tongval.

Pepernoten

De demonstranten houden de moed erin op de tour door Den Haag. Een van hen heeft een zakje pepernoten bij. Het is een hersluitbaar zakje zodat de nootjes vers blijven. De student wil zijn snoepgoed graag delen met politiemensen in uniform en burger. Hij wordt vriendelijk bedankt. Vandaag hoeft hij niet aan herverdeling van rijkdom te doen.