’Minder vlees eten? Begin eens met minder zeuren!’

En dus, beste staatsecretaris Blokhuis en beste hoogleraar Katan: ’kappen met dat gedram’, want bij veruit de meeste Telegraafbezoekers heeft dat een averechts effect. Of, zoals flyingharmen het zegt: „Mensen zouden juist meer vlees moeten eten! (...) Van minder vlees eten wordt je meer zelfingenomen, ga je rare dingen roepen en wetenschappelijke onderzoeken vervalsen om zo je groene winden de vrije loop te laten.” PeterGooi vreest een nieuw staaltje sociale druk: „Vlees eten is het nieuwe roken. Straks is iedereen die het waagt een stukje vlees te eten een paria.”

Nee, Martijn Katan heeft maar weinig vrienden gemaakt met zijn opmerking dat vooral de lager opgeleide mensen meer vlees eten, omdat de trend van minder vlees eten begint bij de hoogopgeleiden. „Wij van de grachtengordel eten geen frikandellen.”

En zijn argumenten dat minder vlees eten de kans op darmkanker iets verlaagt en dat je daarmee ook de kans op een hartinfarct fractioneel vermindert; ach, dat is dan weer slecht voor het milieu, nietwaar? Want, zo schrijft Jack Hollanda: „Als je echt om het klimaat geeft, dan zul je gewoon wat moeten doen tegen de overbevolking, dan is er ook minder voedsel nodig.”

"Regenten met bullshit baantjes hebben niet door dat het op een dag gewoon genoeg is"

Het zou zelfs een argument kunnen zijn om meer vlees te eten, maar de kans bestaat dat dat advies ook averechts werkt. Want het komt er in het kort op neer dat de Nederlandse man zich niet laat vertellen wat hij wel of niet mag eten. En dus, zegt P_aalberts297, van meer vezels ga je misschien beter poepen, maar „van de huidige politiek ga je kotsen.”

De stem der rede komt dit keer van vrouwnl599: „Het gaat om minderen, niet om vegetariër worden.” Maar, zo geeft ook zij toe: „Als een beetje minder eten van iets dat bewezen ongezond en vervuilend is al zo’n reactie bij bepaalde groepen mannen oproept, dan is de campagne van het voedingscentrum inderdaad niet erg kansrijk.”

En daarom gaat atvankoolwijk663 „straks even een flinke biefstuk in de pan gooien. Er is geen linkse boomknuffelaar of christelijke moraalridder die mij daar van weerhoudt.”

Of, zoals leonardozuid713 zegt: „Regenten met bullshit baantjes hebben niet door dat het op een dag gewoon genoeg is. De helft van de bevolking als slecht afschilderen is geen goed model voor een harmonieuze samenleving.”