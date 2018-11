ChristenUnie erkent homohuwelijk niet

Een clubje leden deed een pleidooi om het huwelijk voor geliefden van hetzelfde geslacht op te nemen in het oprichtingsdocument van de christelijke partij.

„Ik geloof dat God geen bezwaar heeft op huwelijken van het gelijke geslacht op basis van de bijbel”, zei initiatiefnemer Walter Brands tijdens een gevoelige discussie op het partijcongres in Zwolle.

Partijvoorzitter Piet Adema ziet niets in de hartenkreet van enkele leden. „Dit document is het vertrekpunt van onze politiek. Als ideaal zien we het huwelijk tussen man en vrouw”, lichtte de preses toe. „Het zou een principiële koerswijziging zijn.”