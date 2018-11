Bas Eickhout topkandidaat Europese Groenen

De 42-jarige Eickhout, sinds juli 2009 Europarlementariër, heeft de afgelopen jaren vooral op klimaatdossiers invloed kunnen uitoefenen. In Nederland trekt hij de lijst voor GroenLinks bij de Europese verkiezingen van volgend jaar mei.

„Mensen willen een Europa dat vecht tegen klimaatverandering. Ik ga mij inzetten voor een groen en sociaal Europa. Europa is te lang in de greep geweest van multinationals voor wie winst, groei en concurrentie alles is”, zei Eickhout na zijn verkiezing. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde Eickhout in een reactie „een droomlijsttrekker voor de Europese Groenen.”

Andere Europese partijen hebben ook al zogenoemde Spitzenkandidaten gekozen om Europees Commissievoorzitter te worden. De Duitser Manfred Weber is dat namens de christendemocratische EVP en voor de Europese sociaaldemocraten is Frans Timmermans het boegbeeld.

Het Europees Parlement wil dat de kandidaat met de meeste steun in het parlement commissievoorzitter wordt. De regeringsleiders behouden zich echter het recht voor om zelf met een kandidaat te komen, rekening houdend met de verhoudingen in het parlement. Aangezien de Groenen een kleine fractie vormen, is de kans dat Eickhout Jean-Claude Juncker gaat opvolgen verwaarloosbaar.