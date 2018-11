Astrid Oosenbrug nieuwe voorzitter COC

Astrid Oosenburg (rechts) op archieffoto. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Astrid Oosenbrug is de nieuwe voorzitter van COC Nederland. Zij is zaterdag bij de Algemene Vergadering van COC-verenigingen gekozen als opvolgster van Tanja Ineke, die zes jaar boegbeeld was van de belangenorganisatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksen (LHBTI’ers).