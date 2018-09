’Mening behandelaar weegt ook mee’

In haar voorbeelden is inderdaad sprake van onverdraaglijk, uitzichtloos lijden. Ik ben het helemaal met haar eens, dat in die gevallen alleen de wens van de patiënt bepalend is en niet de mening van anderen.

De arts die hierbij betrokken is en hopelijk de patiënt het beste kent, zal altijd zoveel mogelijk de wens van de patiënt respecteren. Maar als het begrip van ’onverdraaglijk en uitzichtloos lijden’ wordt opgerekt naar een gebied, waarbij toch nog redelijk behandelbare psychiatrische en/of lichamelijke stoornissen de hoofdrol spelen, dan komt het aspect ’respect voor het leven’ in zicht. Een aspect dat voor velen, al of niet religieus, toch erg belangrijk is en steeds een andere lading heeft.

De ‘weloverwogen wens van de patiënt’ komt dan in een heel ander licht te staan. In dat geval doet de mening van de arts, die de euthanasie moet gaan uitvoeren er wel degelijk toe, evenals de mening van de naaste familie.

Van de behandelaar en de familie mag dan ook niet zonder meer geëist worden, dat zij zich conformeren aan de ‘wens van de patiënt’. Het zal iedere keer opnieuw een individuele afweging moeten zijn om wel of niet over te gaan tot euthanasie.

Jacques Ponjee, Ochten,

ex-huisarts