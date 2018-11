’Chaos Black Friday niet leuk meer’

„Dit is niet leuk meer”, zeggen twee zussen die een dagje gezellig op stap zouden gaan in Rotterdam. „De Lijnbaan, de Koopgoot, overal is het een puinhoop, op de weg ernaar toe, maar ook voetgangers lopen vaak vast in het centrum. De winkels zijn overvol. Dat wekt soms ook nog agressie op. En dan overal die vreselijke frituurlucht”, vertellen ze tegen De Telegraaf.

Twintigers Eiliza en Cathy houden het daarom zaterdagmiddag vroeger dan gepland voor gezien. „Zelfs de kroegen puilen uit. We gaan lekker naar huis voor een marathon Gossip Girl op de bank met een wijntje en openhaardje. Wel zo rustig en veel gezelliger.”

Het was loeidruk. Veel te druk, zeggen koopjesjagers. Ⓒ ANP

Bij de winkeliers zijn wisselende geluiden te horen. De meesten spreken van goede dagen, omdat er best veel gekocht wordt. Volgens anderen valt dat toch tegen en zijn er vooral kijkers. Voor de omzetcijfers verwijzen ze naar hun hoofdkantoren, maar die maken pas na het weekend de balans op.

Brancheorganisatie Detailhandel Nederland kon zaterdag ook nog geen harde verkoopcijfers noemen. „We weten alleen dat het overal erg druk is. Dat is op zich een teken dat het Black Friday concept aanslaat. Verder kan ik er nu niks zinnigs over zeggen. De exacte resultaten komen later”, stelt een woordvoerster.

Consumentenbond: het is nep

De Consumentenbond zet openlijk vraagtekens bij de kortingen die dit weekend worden weggegeven. „Die zijn gemiddeld helemaal niet hoger dan op diverse andere momenten van het jaar. Alleen als winkeliers met elkaar de prijsstrijd aangaan, kunnen er leuke deals worden gesloten”, aldus de bond in een verklaring.

Het is volgens zegsvrouw Joyce Donat met name de agressieve reclame die tijdens Black Friday in het oog springt. „Slechts 1 op de 10 aanbiedingen is echt de moeite waard. Maar onze onderzoekers komen ook pure nepkoopjes tegen, die met fictieve van-voor prijzen de consument misleiden. Goed opletten dus.”

Onwettig

Dit soort pseudokortingen komt volgens de Consumentenbond ook bij bekende merken voor. „Dat is tegen de wet. Een uitverkoop moet daadwerkelijk voordeel bieden”, vindt Donat.

De koopgekte gaat ook zondag nog door.