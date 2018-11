Nederlandse kolonie in Brazilië: speciale 12-gulden-munt duikt op

1 / 2 1 / 2 De voorkant van de munt. Ⓒ De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling B.V.

WEESP - Het Teylers Museum in Haarlem is na een veiling 31.000 euro armer, maar een uitzonderlijke munt rijker. De gouden munt werd in 1646 geslagen in Recife, tijdens het kortstondige bestaan van de Nederlandse kolonie aan de oostkust van Brazilië. Destijds vertegenwoordigde het goudstuk een waarde van 12 gulden.