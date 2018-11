Buurt neemt restaurant in luxe villa over

Ⓒ Jan van Eijndhoven

TILBURG - „Als ik twintig jaar geleden had geweten hoe leuk dit is, zou ik wel naar de hogere hotelschool zijn gegaan.” Dat zegt gelegenheidschef-kok en in het dagelijks leven ICT’er Richard Benschop. Met twintig buurtbewoners neemt hij dit weekeinde het roer over van het vaste personeel van het Tilburgse restaurant Villa Pastorie, terwijl de eigenlijke medewerkers op bedrijfsuitje zijn in de Ardennen. En met succes. Hanneke Oomen: „Het loopt als een geoliede machine.”