Onbetaalde boete leidt politie naar GHB-lab

Ook in de auto van de in Waalwijk ingerekende man vond de politie GHB. Voor hij werd aangehouden, gooide de man iets uit zijn auto. Agenten troffen in de berm een zak met vermoedelijk amfetamine en zakjes cocaïne.

