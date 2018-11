Forum voor Democratie wil kabinet helpen overeind te blijven

Zie hier de inzet van FvD voor de komende Provinciale Statenverkiezingen, die ook indirect de samenstelling van de senaat bepalen. Aan zelfvertrouwen ontbreekt het de partij niet, zo bleek tijdens het partijcongres in Amsterdam.

Het is inmiddels een beproefd recept op het congres van Forum voor Democratie, dat ondanks zijn slechts driejarige bestaan al een partij is met gestaalde structuren. ’s Morgens in besloten setting de partijzaken. Met meer dan 25.000 leden, dus op dat vlak geen klachten, valt er te horen. Voor de regionale afdelingen zijn uit 1500 kandidaten na indringende gesprekken 300 kandidaten geselecteerd om straks ’stabiele fracties’ mee te vullen.

’s Middags de toespraken, met strafpleiter en Kamerlid Theo Hiddema als cabaretnummer. Deze keer wordt hij geflankeerd door beroepsmopperaar Johan Derksen, die het eerste exemplaar van Hiddema’s biografie in ontvangst neemt. Hij verklaart zich tussen wat grappen door hartstochtelijk FvD-stemmer. De speeches worden voorafgegaan door een filmisch overzicht van zaken waarop Nederland trots kan zijn. Waren het een jaar geleden de Deltawerken, koeien en Koningsdag die voorbijflitsten, nu gaat de geschiedenisles langs de afsluitdijk van Cornelis Lely en de verdraagzaamheid jegens andersdenkenden van Erasmus. Toen namen we de wapens op tegen de Spanjaarden, zegt Baudet in voice-over „die ons net als tegenwoordig de Europese Unie vanuit Brussel op tirannieke wijze bestuurden.”

Gezellig

Mooie dingen. We gooien ze te grabbel, zo waarschuwen vanaf het podium partijwetenschapper Paul Cliteur, Amsterdams fractieleider Annabel Nanninga en lijsttrekker voor de Eerste Kamer Henk Jan Otten. De boerenzoon uit Drenthe deelt met de zaal behalve de inzet van zijn partij voor de komende verkiezingen iets van zichzelf. Otten dankt met een snik in zijn stem zijn ouders die hem die solide basis meegaven. Hij vertelt over zijn studie in het Groningen van de jaren tachtig. „Toen was het nog gezellig in Nederland. Een beetje zoals in dat liedje Vijftien miljoen mensen. Toen je nog niet bij elke tweet moest nadenken: wie heb ik nu weer beledigd?”

Migratie en klimaat

Mocht de jonge partij nog inhoudelijk zoekende zijn naar z’n beginselen, de piketpalen die Otten en partijleider Baudet slaan in de Rai, lijken de richting vast te zetten. Forum heeft twee speerpunten: migratie en klimaat. Het Pact van Marrakesh komt veelvuldig voorbij als boksbal, de niet bindende, maar daardoor niet minder politiek gevoelige internationale migratieafspraken waartegen Forum als eerste in Den Haag te hoop liep. Inmiddels ligt het de coalitie als steen op de maag.

Wat klimaat betreft is er volgens Baudet ’een bijna mystiek geloof in de invloed die wij zouden hebben op klimaatverandering’. Al die miljarden die het klimaatakkoord van Parijs de landen dwingt voor zoiets abstracts? „Duizend miljard om 0,007 graden opwarming te voorkomen.”

Weg ermee, zegt Otten. Tenminste, als dit kabinet na de Statenverkiezingen zaken wil doen met FvD. „En met ons valt zaken te doen.”

’Niet handig’

Het is precies deze ’constructieve opstelling’ die de jonge leden Bert-jan Van der Linden (18) en Sietse Koopmans (20) aanspreekt in Baudet. „Debatteren betekent dat je luistert naar elkaars argumenten en je laat overtuigen als die hout snijden”, zegt Sietse. „Een andere manier, maar ook een ander geluid, waardoor ik weer vertrouwen krijg in de politiek”, zegt Bert-Jan.

Dat gevoel hebben ondernemer Lars (24) en student Paul (23) ook. Zij kwamen bij FvD wegens het pleidooi voor het bindend referendum. Ze voelen zich thuis bij de grote lijn van minder migratie en klimaatscepsis. Al hebben ze ook kritiek. Paul: „Thierry heeft soms een wat neerbuigende houding. Niet handig als je het volk zegt te begrijpen en je de ambitie hebt om premier te worden. Dat weet hij zelf ook.”