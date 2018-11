Noor (26) verdacht van misbruiken honderden jongens

De verdachte noemde zichzelf ’Sandra’ of ’Henriette’ en ontmoette via het internet jongens uit Noorwegen, Zweden en Denemarken. Volgens de openbaar aanklagers vroeg de verdachte om expliciete foto’s. Zodra de verdachte zo’n beeld ontvangen had, dreigde hij dat te openbaren via YouTube als er niet gauw meer materiaal zou volgen.

Een aantal van zijn slachtoffers heeft ’Henrik’, zoals de verdachte wordt genoemd, ook offline ontmoet. Zij zouden zijn verkracht.

Autoriteiten vonden meer dan 16.000 expliciete films van slachtoffers op de computer van de verdachte.

Christian Lundin, een van de advocaten van de slachtoffers, stelt dat dit het grootste geval van misbruik is dat ooit aan het licht kwam in Noorwegen: „Niet te vergelijken met eerdere zaken.”

De zaak zal op 22 januari behandeld worden. Elf advocaten zullen de slachtoffers vertegenwoordigen.