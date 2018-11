1 / 2 1 / 2 Ⓒ MaRicMedia

Breda - Twee personen zijn gewond geraakt bij een schietpartij in Breda. Het incident werd rond 19.30 uur gemeld en zou hebben plaatsgevonden in de Amerstraat. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, de dader is volgens Omroep Brabant nog niet opgepakt.