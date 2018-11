EU-top over brexitakkoord gaat definitief door

„Ik heb de koning zojuist laten weten dat we een overeenkomst hebben over Gibraltar”, zei Sánchez in een televisietoespraak. „Spanje zal vóór de Brexit stemmen.”

Spanje zou de toezegging hebben gekregen dat Madrid altijd een beslissende stem houdt bij toekomstige overeenkomsten met Gibraltar. Zowel de Britse premier May, als EU-president Tusk en de voorzitter van de Europese Commissie Juncker zouden Sánchez dat hebben gegarandeerd. Een Britse regeringswoordvoerder bevestigde dit.

Grote overwinning voor Sánchez

De Spaanse premier zegt dat morgen speciaal wordt vastgelegd dat ’De Rots’ niet valt onder afspraken die de Europese Unie en Londen maken over de toekomstige relatie. Het is een grote overwinning voor Sánchez, die eerder deze week opeens dreigde de top over het Brexitakkoord te dwarsbomen.

„We verdedigen nationale belangen”, zei Sánchez. In Gibraltar, het Britse overzeese gebiedsdeel in de Zuidpunt van Spanje, werken veel Spanjaarden. Elke dag passeren zij de grens op weg naar hun werk.

Met de deal over de positie van Gibraltar lijkt de laatste grote hobbel genomen voor de EU-top. Morgen zullen 27 EU-leiders en de Britse premier May hun steun moeten geven aan het terugtrekkingsakkoord, dat de scheiding regelt en garant moet staan voor een ordelijk vertrek van Groot-Brittanië uit de EU.