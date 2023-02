Man (22) scheurt met 117 km/u door Tilburg en rijdt voetganger (66) dood: vijf jaar cel

Minutenlang scheurde de verdachte op 30 mei 2022 in een Volkswagen Golf met een veel te hoge snelheid door het centrum van Tilburg. Op de Besterdring verhoogde hij zijn snelheid naar ongeveer 117 kilometer per uur waar maximaal 50 kilometer per uur is toegestaan.

Na een inhaalmanoeuvre is de verdachte op de rijstrook voor het tegemoetkomende verkeer blijven rijden en aan de verkeerde kant van de weg een verkeerseiland gepasseerd. Hij reed daarbij een voetganger aan, die op dat moment met zijn hondje de voetgangersoversteekplaats overstak. Zonder zich om het slachtoffer te bekommeren heeft de verdachte de plaats van het ongeval verlaten en is hij 400 meter verderop een horecazaak ingegaan. De voetganger overleed direct aan zijn verwondingen.

Snapchat

De verdachte heeft meerdere verkeersregels opzettelijk en in ernstige mate geschonden, aldus de rechtbank. „Hiervan werden door de jonge inzittenden voorafgaand aan het dodelijke ongeval foto’s en video’s op Snapchat gedeeld, waarin het leek te gaan om ‘stoer’ groepsgedrag van jongeren”, aldus de rechter. Ook is er volgens de rechtbank sprake van forse zelfoverschatting van de jonge bestuurder.

De 22-jarige man krijgt ook een maximale rijontzegging voor de duur van vijf jaar. De man kreeg eerder bekeuringen voor onder andere forse snelheidsovertredingen.