AMSTERDAM - Alleen de hoofdverdachte in de eerste Nederlandse zaak die draaide om hondengevechten, moet de cel in. Drie anderen kregen donderdag van de rechter in Amsterdam een taakstraf. ,,Het is schrijnend om te zien wat voor verschrikkelijk leed de honden is aangedaan’’, concludeerde de rechter, die nog altijd niet begreep wat de verdachten bezielde.