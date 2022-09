’Met een arts als vertrouwenspersoon moet het klikken’

Peet1 ziet het beperken van de keuze niet als een probleem: „Zou dit direct doen. Bespaard een hoop geld, de zorg is veel te duur geworden en onhoudbaar eigenlijk. Degene die dan anders wil, kan en zal het zelf betalen. Gratis zorg bestaat niet, wees blij dat het er is!” Maar Kassandra ziet die mogelijke beperking juist als een soort straf voor de patient: „Zoals gebruikelijk pakt de overheid niet de verspillende spelers in het veld aan, maar wordt de patient gestraft door de keus nog verder te beperken.”

Ook Mar08 wijst op het belang van vertrouwen tussen arts en patient: „Vrije artsenkeuze moet blijven. Je gaat niet bij een arts waar je geen klik mee hebt of geen vertrouwen in hebt. Er wordt al genoeg bezuinigd dus laten we dat kleine beetje vrije keuze, dat we nog hebben, behouden.” Anderen wijzen er juist op dat zij al genoeg premie betalen, en dat zij daarom de vrije keuze willen behouden.

Daarentegen is VWingerden van mening dat het een goed plan is: „Door die vrije artsen keuze zijn de kosten van de ziektekostenverzekering zo hoog opgelopen. Wil iemand naar een andere arts, dan zelf de rekening betalen. Hadden ze al veel eerder moeten doen.”