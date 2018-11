Rellen in Charleroi: politie voert charges uit

De politie moest in de stad charges uitvoeren tegen een groep van zo’n 150 relschoppers. Dat zijn lang niet allemaal meer ’gele hesjes’, maar volgens de politie ’gewone’ relschoppers, die uit zijn op het trappen van herrie. Ze gooien met stenen en biljartballen naar de politiemensen.

Vrijdagavond nog leidde dat tot een ’veldslag’ in de omgeving van het standbeeld van de Marsupilami, waarbij leden van de oproerpolitie in de verdrukking kwamen en uiteindelijk mede dankzij bijstand van collega’s uit Antwerpen en de inzet van een waterkanon de rust pas diep in de nacht wederkeerde.

Zaterdagavond moest er ook een waterkanon aan te pas komen, om eerst een groep van 150 relschoppers uiteen te drijven en later op de avond nog eens een man of honderd. Volgens politiewoordvoerder David Quinaux wrikken relschoppers stenen uit de straat om naar de politie te gooien en wordt er veel schade aangericht aan straatmeubilair, reclamepanelen en winkeletalages. Op verscheidene plaatsen probeerden ze bijvoorbeeld met molotovcocktails brand te stichten. Het paleis van justitie en een reeks bankfilialen en winkels moesten het ontgelden.

Een politiewoordvoerder sprak van een stadsguerrilla en sommige media tonen beelden van 'oorlogsscènes' in Charleroi. Er zijn meer dan twintig aanhoudingen verricht. In en rond de oude industriestad in Henegouwen wonen naar schatting een half miljoen mensen.

Intussen gaan ook in Frankrijk de protesten door. Diverse snelwegen zijn geblokkeerd en ook in de grote steden is het onrustig.