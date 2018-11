Rutte over Brexit: ’Nooit meer zoals het was’

Rutte en zijn EU-collega’s kwamen zondagochtend in Brussel bijeen om formeel hun goedkeuring te geven aan het Brexit-akkoord. Ook de Britse premier Theresa May komt naar Brussel om met haar 27 EU-collega’s te praten.

Er liggen 2,5 jaar na het Brexit-referendum een scheidingsakkoord en een politieke verklaring over de toekomstige relatie klaar. Dit laatste document dient als handleiding voor de komende twee jaar als er over de nieuwe relatie wordt gepraat. Hierbij gaat het om een handelsakkoord, maar ook om samenwerking op gebied van veiligheid bijvoorbeeld.

De Britten verlaten op 29 maart volgend jaar de EU, waarna een overgangsperiode van 21 maanden ingaat waarin er nog niets verandert, maar er verder wordt onderhandeld. Voorwaarde is wel dat het Europese Parlement en het Britse parlement het huidige akkoord nog goedkeuren. Zo niet dan volgt chaos na een harde Brexit óf keren de Britten hun kar en blijven alsnog in de EU.

Voor Rutte is het duidelijk dat de Brexit alleen maar verliezers kent. De Britten verlaten de Europese interne markt. Als niet-lid kunnen zij nooit dezelfde voordelen als een EU-lid hebben. Toch noemt hij het „een acceptabel pakket” wat nu is uit onderhandeld. „Gegeven het feit dat ze eruit willen is het denk ik ook voor het VK acceptabel. Maar iedereen is slechter af.”

Premier May riep de Britten zondag in een ’brief aan de natie’ op om de Brexit-deal te steunen. In het VK is er veel scepsis over de deal. „Een nieuw hoofdstuk in ons nationaal leven gaat van start”, schreef May. Na het Britse vertrek uit de EI komt er een moment van „vernieuwing en verzoening” voor de hele natie. Voor- en tegenstanders van de uitstap uit de EU moeten dan weer één volk worden, betoogde May.