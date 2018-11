Californië heeft het ergste gehad

Met het doven van de ergste branden is het werk nog niet voorbij. Nog altijd wordt gezocht naar enkele honderden vermisten. Voor het weekeinde was van nog zo’n 475 mensen het lot onbekend.

De Camp Fire eiste de zwaarste tol. De vuurhaard ontstond op 8 november en trok door de aanwakkerende wind een hels spoor door onder meer de plaats Paradise, die effectief werd gedecimeerd. Voor zover nu bekend eiste die brand 85 levens. Drie brandweermensen raakten gewond bij de bestrijding van het vuur.

Drie brandweermensen raakten ook gewond bij pogingen de Woolsey Fire in bedwang te houden. Ook die brand ontstond op 8 november. Deze bedreigde Los Angeles, Hollywood en Malibu - om maar een paar plaatsen te noemen - en legde ook de huizen van een aantal Hollywoodsterren in de as. Drie mensen kwamen bij deze brand om het leven, zo heeft ABC News becijferd.

Nog wat cijfers dan: Camp Fire legde voor zover bekend 13.954 woningen, 514 bedrijfspanden en ruim 4.000 andere gebouwen in de as. De Woolsey Fire beschadigde of verwoestte zo’n 1600 bouwwerken.

Al met al werd zo’n 100.000 hectare aan natuur en bebouwde kom door de twee branden verwoest.