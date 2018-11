China blij met verkiezingen Taiwan

De stembusgang toont volgens Peking aan dat er ,,een sterke drang is bij de landgenoten in Taiwan om de voordelen te delen van vreedzame ontwikkeling over de Straat van Taiwan heen'', meldde persbureau Xinhua zondag. De Taiwanese president Tsai Ing Wen heeft onmiddellijk haar aftreden als DPP-partijleider aangekondigd.

De oppositiepartij Kwomintang (Chinese Nationale Partij) won in zeker vijftien van de 22 steden en regio's waar werd gekozen. De partij heeft laten weten naar een betere relatie met China te willen streven. De parlementsverkiezingen staan in 2020 op de agenda.

Er werden ook tien referenda gehouden. Een grote meerderheid van de kiezers keerde zich daarin tegen het homohuwelijk en voor het vastleggen van het huwelijk als verbintenis tussen man en vrouw. Circa dertien miljoen kiezers spraken zich tegen het homohuwelijk uit en slechts drie miljoen voor.

Het is door uitspraken van het hooggerechtshof echter waarschijnlijk dat Taiwan het homohuwelijk toch invoert.