Kabinet: Halsema moet wet volgen

„Niemand staat boven de wet, ook de burgemeester van Amsterdam niet”, zei staatssecretaris Visser (Defensie) bij WNL op Zondag. „Het gaat om veiligheid.”

Wat het kabinet gaat doen aan de Amsterdamse koers blijft overigens onduidelijk. De staatssecretaris ging niet in op een vraag of de Rijksoverheid het naleven van het boerka–verbod gaat afdwingen. „Ze zal het gewoon moeten doen.”

Visser is het eerste lid van het kabinet dat reageert op de eigenrichting van de Amsterdamse burgemeester Halsema. „Ik denk dat ook heel veel mensen die in Amsterdam komen, denken dat ze de parkeertarieven liever niet willen betalen. Maar dat moeten ze ook gewoon betalen. Het is niet zo dat je zelf kunt shoppen in de wet en zeggen: wat vind ik zelf belangrijk en wat niet?”, aldus Visser.