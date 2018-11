Heldhaftige winkelier vat overvaller in kraag

De man zat die avond omstreeks 21.30 uur achter de kassa, toen twee overvallers zijn winkel instormden. Het duo bedreigde de man met een wapen en overviel de 33-jarige winkelier. Die was niet echt onder de indruk van het duo en ging direct het gevecht met hen aan.

De ondernemer wist de twee daarop op te sluiten in de winkel, maar de twee sloegen enkele ruiten in en wisten uiteindelijk - vermoedelijk via de achterzijde - het pand te verlaten, achtervolgd door de winkelier. Hij achterhaalde een van de twee, een jongen uit Vlaardingen, en hield hem vast tot de politie hem kon overnemen.

Een zoektocht naar de tweede verdachte leverde niet het gewenste resultaat op.