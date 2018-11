Tieners stelen vliegtuig voor een joyflight

De jongens zaten in een jeugddetentiecentrum in Vernal, maar verbleven bij vrienden in het plaatsje Jensen om Thanksgiving te vieren. Daar nam het duo een tractor en reed ermee naar een particuliere landingsbaan in de buurt. Daar stalen ze een klein vliegtuigje voor een vlucht richting de staatsgrens met Colorado. De jongens werden door omstanders gespot in de lucht langs een snelweg, zo meldt de Salt Lake Tribune.

Na een korte joyflight zette het duo het toestel weer veilig aan de grond op het vliegveld van Vernal, Utah.

De politie van Uintah County heeft heeft de jongens in de kraag gevat. Ze zitten nog vast voor verhoor, zo meldt de politie op Facebook.