Luchtaanvallen bij Syrische provincie Idlib

Het was gedurende enige tijd relatief rustig in en rond Idlib. Ⓒ AFP

ALEPPO/BEIROET - Voor het eerst sinds Turkije en Rusland in september afspraken maakten over zones in de Syrische provincie Idlib waar een bestand moet gelden, zijn er luchtaanvallen geweest op die zones. Volgens Syrische waarnemers zijn gebieden in handen van jihadisten en rebellen ten westen van de stad Aleppo met behulp van vliegtuigen bestookt.